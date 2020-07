Il Lombardia estivo nascerà mercoledì Settimana prossima riunione in Comune tra organizzatori e istituzioni per la gara del 15 agosto. Sul tavolo i protocolli e le problematicità della data.

Mercoledì prossimo, alle 11.30, nascerà il Giro di Lombardia di Ferragosto. In una riunione fissata a Palazzo Cernezzi, saranno presenti gli organizzatori della corsa (il capo grandi eventi Rcs Mauro Vegni), gli organizzatori locali (CentoCantù di Paolo Frigerio), ovviamente le istituzioni con gli assessori Galli, Gentili e Negretti, cioè quelli più vicini ai temi organizzativi della giornata (Sport, Turismo, Polizia Locale).

Non sarà una riunione come tutte le altre. Il Giro di Lombardia di Ferragosto infatti ha una situazione tutta sua, a partire dalla data per proseguire con i protocolli anti Covid tutti da interpretare. E soprattutto da conoscere. La riunione di mercoledì prossimo, infatti, al 90% verterà sui temi legati alle precauzioni, che stanno cambiando il modo di organizzare le gare (basti vedere quello che è successo in Formula 1), con le indicazioni che arriveranno da Roma e che saranno sul tavolo mercoledì.

I temi sono i seguenti: 1.come organizzare la zona di arrivo, con o senza pubblico; 2. come organizzare la zona della premiazione all’interno di Piazza Cavour, se cioè il pubblico vi potrà accedere o no; 3. come organizzare la cerimonia della premiazione, se con la presenza di autorità. Gli altri temi riguardano il passaggio della corsa fuori dal centro cittadino. Sul percorso ci sono ancora delle zone grigie. Punto fermo è l’arrivo a Como, come testimoniato dal sopralluogo della scorsa settimana in Piazza Cavour. Si attendono notizie sulla partenza o meno da Bergamo (a un certo punto qualcuno aveva ipotizzato Lecco). Soprattutto si attendono indicazioni sulla gestione del pubblico sulle zone nevralgiche della corsa e sul malumore di certi commercianti (ristoratori soprattutto) ai quali il passaggio nel giorno del 15 agosto si ritiene possa portare qualche danno (ma potrebbe essere vero il contrario).

