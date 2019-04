(Foto by Fabrizio Cusa)

TIFOSI CURVA COMO (Foto by Fabrizio Cusa)

Il ricchissimo Hartono dietro la cessione del Como L’uomo indonesiano, magnate del tabacco, a capo della cordata che ha acquistato la società azzurra

Dietro la cessione del Como molte conferme danno Robert Budi Hartono, un miliardario cinese di tabacco indonesiano con un patrimonio netto del 2018 di US $ 12,6 miliardi. Possiede e gestisce Djarum, il terzo produttore al mondo di sigarette chiodi di garofano. La location di Como sarebbe ideale per le ambientazioni cinematografiche delle sue società che si occupano di entertainment. Presto una conferenza stampa in si chiariranno tutti i particolari.

