Lega Pro: Ghirelli rieletto presidente

Francesco Ghirelli sarà per altri quattro anni il presidente della Lega Pro.

Una rielezione quasi unanime, con 49 voti a favore, quella che ieri ha sancito la sua riconferma, su cui peraltro non c’erano praticamente dubbi.

Soltanto tre le espressioni di voto favorevoli all’altro candidato, Andrea Borghini, oltre ad alcune astensioni.

Ghirelli, 72 anni, eletto al vertice della serie C due anni fa in sostituzione di Gabriele Gravina, continua a godere del favore della stragrande maggioranza delle società. Como compreso, rappresentato in questa assemblea elettiva dal ds Ludi.

Nominati anche i due vicepresidenti Marcel Vulpis, giornalista economico, e Luigi Ludovici, ingegnere con un master in gestione ed economia dello sport, figure scelte per lo sviluppo delle tematiche che a Ghirelli stanno più a cuore. Rinnovati completamente i sei membri del Consiglio direttivo, due in rappresentanza di ciascun girone: si tratta dei presidenti di Pro Patria, Pistoiese, Francavilla, Avellino, Padova e Vis Pesaro.

