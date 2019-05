Lo zio e il nipote felici sul podio Due vittorie sulla stessa pista Daniel Bianchi ha 13 anni e ha vinto a Varano la gara MiniGp. Giorgio ha 40 anni e si è imposto nella gara di Moto Storiche a due tempi.

La famiglia Bianchi continua a portare in giro per l’Italia e l’Europa il nome del Moto Club Como 1903, la più vecchia associazione motociclistica del continente, ma sempre giovane nelle idee e nelle azioni. Parliamo del tredicenne Daniel, del nonno Renzo (72 anni), del papà Marco (47) e dello zio Giorgio Bianchi (40) da sempre nel mondo delle corse come piloti e per la preparazione delle moto in famiglia.

Attualmente sono impegnati nelle corse il nipote Daniel e lo zio Giorgio, sempre veloci in pista. Lo sono da qualche anno e la più recente impresa è la vittoria di entrambi sull’asfalto del circuito di Varano de’ Melegari, per il secondo round dei Trofei Wheelup Motoestate e del campionato italiano Gruppo 5 di moto storiche.

Daniel è stato protagonista nel Minigp di Motoestate , vincendo alla grande nella 12 pollici

Ma non solo lui. C’è anche lo zio Giorgio Bianchi, campione italiano in carica, che anche quest’anno si conferma leader della TT2 tempi nel Gruppo 5 velocità con la sua Suzuki 250 RGV. Prima di Varano, zio Giorgio ha già conquistato il secondo gradino del podio a Vallelunga e il terzo posto oltr’Alpe sulla pista del Paul Ricard a Le Castellet.

