Lombardia con Alaphilippe E mostra su Torriani Il 6 ottobre allo Yacht Club ci sarà l’ormai ex ct della Nazionale Davide Cassani, che magari sfrutterà l’occasione per fare luce sul suo futuro

Tra dieci giorni la nostra città ospiterà il Giro di Lombardia, questa volta punto di partenza della corsa che arriverà a Bergamo. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, che sabato mattina 9 ottobre, giorno della corsa, potranno assistere alle operazioni del pre corsa, il rito del foglio firma, e restare per qualche minuto a stretto contatto con i propri idoli.

Tra i quali, notizia ufficiale di ieri, ci sarà anche il campione del mondo Julienne Alaphilippe, che sfrutterà il Lombardia per la prima vera passerella internazionale con la maglia iridata bis, quella appena conquistata a Lovanio. Non solo una sfilata: Alaphilippe potrebbe dire la sua anche per il successo finale. Con lui Nibali, Roglic, Pogacar, Evenepoel e tanti altri big.

La tappa di avvicinamento alla manifestazione si comporrà di due momenti, dopo quello di ieri sera in cui i campioni del paraciclismo Paolo Cecchetto e Roberta Amadeo alla Canottieri Lario hanno deliziato i presenti con gli aneddoti della loro carriera e dei loro successi, tra cui il recente oro di Paolo a Tokyo.

Il 6 ottobre allo Yacht Club ci sarà l’ormai ex ct della Nazionale Davide Cassani, che magari sfrutterà l’occasione pubblica comasca per fare luce sul suo futuro, dopo aver chiarito che non proseguirà con un altro ruolo in federazione. Manager di una squadra? Commentatore? Coordinatore di un progetto giovani internazionale che sta nascendo? Vedremo.

Al Museo del Ghisallo si sta invece allestendo una mostra fotografica dedicata al mitico promoter del ciclismo Vincenzo Torriani, un personaggio molto legato al nostro territorio anche per via del premio alla sua memoria che viene assegnato a Como ad ogni edizione del Lombardia. Il 2021 è stato un anno particolare, e lo scorso 31 maggio è stato assegnato un premio cumulativo a metà tra le due stagioni ostacolate dal Covid. Niente premio Torriani in questa specifica edizione, ma una mostra fotografica allestita nelle sale del Museo che accoglierà i visitatori in queste settimane. Poi, l’anno prossimo si riprenderà la consuetudine del premio.

Per quanto riguarda la logistica, la partenza avverrà in Piazza Cavour sabato alle 10.20 del mattino, ci sarà una ospitality in zona imbarcadero, i pullman delle squadre saranno parcheggiati in zona stadio. La sala stampa (il venerdì) sarà allestita a Palazzo Terragni per gentile concessione della Guardia di Finanza.

