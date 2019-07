Lombardia Giovani Alzate ok nei baby Sono stati i Giovanissimi ad inaugurare ieri la seconda edizione della manifestazione. Domani le altre categorie

Sono stati i Giovanissimi ad inaugurare ieri la seconda edizione del Lombardia Giovani, manifestazione organizzata a Costa Masnaga dall’Unione Ciclistica locale. Due i percorsi ideati dalla società del presidente Egidio Mainetti, uno più lungo di 1900 metri ed uno più corto di 150,0 da ripetere più volte a seconda della categoria. Alzate ha vinto la classifica per società.

La giornata di domani vedrà impegnate le categorie Esordienti, Allievi e Juniores. Si parte alle 8.30 con la gara unica degli Esordienti di primo e secondo anno. Per loro percorso di 32 km su un circuito di tre giri sulle strade di Costa Masnaga, Rogeno, Merone e Lambrugo.

A fine gara classifiche separate che assegneranno il Trofeo BCC Brianza e Laghi tra i nati nel 2005 ed il 16° Trofeo Lorenzo Mainetti per i classe 2006. Arrivo dei vincitori previsto sulla Pista di Brenno tra le 9.20 e le 9.30. Alle 10.30 partiranno gli Allievi, gara valida che metterà in palio il Trofeo Gianni Limonta. In questo caso i corridori dovranno completare 76 km distribuiti sulle medesime strade della corsa precedente. Per chi volesse seguire il finale della gara l’appuntamento è tra le 12.25 e le 12.40 sempre sul traguardo della Pista di Brenno. Dopo la pausa pranzo, spazio dalle 15 alla gara più attesa, quella degli Juniores sulla distanza di 105,5 km tra le province di Lecco e Como. Arrivo previsto tra le 17.30 e le 17.45, con il vincitore che si porterà a casa il Trofeo 2P spa regalando alla sua società il Trofeo Gianni Pozzi.n

