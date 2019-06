Maglie per beneficenza In aiuto alla piccola Nicole

La maglia dell’ultima stagione con l’autografo di Manuel Cicconi e una maglia della Lazio con la dedica di Tommaso Rocchi, che ha giocato nel Como dal 1998 al 2000, a Livio Prada. I due “cimeli” sono stati battuti giovedì a un’asta benefica che si è svolta nella trattoria Edda di Cremnago di Inverigo, durante la cena per la raccolta fondi a favore di Nicole Barile, la bimba canturina nata con una rarissima malformazione alla gamba destra. A portare le due maglie, Livio Prada, un’istituzione per la società comasca, che segue dagli Anni Sessanta. Il ricavato sarà destinato per un secondo intervento chirurgico negli Stati Uniti per Nicole.

