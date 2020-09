Mariano, meeting grandi firme

Una passerella per lanci e siepi Appuntamento domani dalle 16. Tanti atleti di spessore soprattutto nel panorama provinciale di Como.

“Grandi firme” domani alle 16 al centro sportivo di Mariano, per un meeting del circuito Silver Lombardia dedicato ai lanci e alle siepi. Martello e giavellotto di spessore, per l’evento organizzato dall’Atletica Mariano e dal settore tecnico regionale.

Il figinese Giacomo Proserpio, bronzo tricolore Assoluto, sulla pedana dove si allena abitualmente sfiderà il vice campione italiano Promesse Gregory Falconi e il marianese Davide Pirolo (Cus Insubria Varese Como), quarto nei recenti tricolori. Nella gara Under 20 favorito un altro dei campioni made in Mariano, Luca Ballabio. Nel femminile, con favorite Lucia Prinetti Anzalapaya e Simona Previtali, lancerà anche la gialloblù Aya Sebai.

Nel giavellotto in pedana Federica Botter e Margherita Regonaschi, rispettivamente oro e argento ai tricolori Juniores della scorsa settimana. In gara anche Anna Bassini (Pol. Colverde), l’Allieva comasca più brava nei recenti tricolori di categoria. Per le siepi nel femminile i 2.000 Allieve con Francesca Quattrone (Us Albatese) e favorita la medese della Bracco, Camilla Galimberti e i 3.000 assolute con Deborah Oberle (Cus Insubria) e da battere la campionessa regionale Roberta Vignati.

Nel maschile tra gli Allievi sui 2.000 metri miglior accredito per Andrea Noris con il marianese Luca Alzani; negli Assoluti sulla distanza dei 3.000, da seguire il campione regionale Juniores il comasco Andrea Trevia (Cus Insubria) e lo junior Giovanni Silli bronzo al Festival Olimpico della Gioventù Europea 2019.

