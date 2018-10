Master, sono podi tricolore

per Carmina e Romanelli Risultati più che positivi per i comaschi a Conegliano Veneto

Oro per Riccardo Carmina nella sciabola e bronzo per Carlo Romanelli nella spada. La scherma comasca ha “timbrato il cartellino” nella prima prova del circuito italiano Master.

A Conegliano Veneto, si è ben difeso anche Alessandro Rapinese, quattordicesimo nella Spada Over 40, uscito di scena agli ottavi, dopo un inizio positivo.

Fuori alla prima diretta, sempre nella Spada Over 40, i due atleti della Comense Scherma, Gianluca Galvani e Michele Giotto Santi. Out nei sedicesimi l’altro nerostellato Marco Mazzotta, nel Fioretto Over 50.

Un malanno di stagione ha invece impedito l’esordio stagionale a Gianfranco Di Prima, atteso a Busto Arsizio nella prima prova nazionale Paralimpici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA