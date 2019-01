Mondelli e Castelnovo in corsa per Sportrait Awards Giuria formata da giornalisti sportivi, personalità del mondo dello spettacolo, della cultura ed ex atleti delle varie discipline

Ci sono anche i nomi di Filippo Mondelli e Nicolas Castelnovo tra i protagonisti del canottaggio azzurro, nelle Nomination 2019 della Giuria dell’Italian Sportrait Awards, formata da giornalisti sportivi, personalità del mondo dello spettacolo, della cultura ed ex atleti delle varie discipline. . Filippo Mondelli tesserato Fiamme Gialle e Canottieri Moltrasio, figura nei cinque della categoria Top Uomini quale componente del quattro di coppia campione del mondo assoluto. Nella categoria Giovani Uomini, invece, spicca Nicolas Castelnovo della Canottieri Lario, campione olimpico giovanile in due senza. L’edizione 2019 del premio Italian Sportrait Awards, presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa dal presidente di Confsport Italia Paolo Borroni presso l’Università Luiss di Via Pola a Roma, è oramai considerato il “ritratto dello sport italiano” poiché riesce a portare all’attenzione del grande pubblico, attraverso i grandi personaggi dello sport, la fotografia, i film, le fiction, e la narrativa, le emozioni che lo sport garantisce a chi lo segue in ogni forma e dimensione.

