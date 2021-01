Oggi elezioni lombarde Sfida Tavecchio-Pasquali Si elegge oggi il nuovo governo del calcio dilettantistico lombardo. Dopo un mese di campagna elettorale, nella quale se ne sono viste di tutti i colori

Si elegge oggi il nuovo governo del calcio dilettantistico e giovanile lombardo. Dopo un mese di campagna elettorale, nella quale se ne sono viste di tutti i colori, in mattinata presidenti e rappresentanti di circa 1200 società lombarde, convocate in assemblea, voteranno il nuovo presidente e consiglio del Comitato Regionale Lombardia Lnd-Figc.

Per la prima volta assemblea e votazioni si svolgeranno online, a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Due i candidati in lizza per la presidenza, come non accadeva da parecchio tempo: il comasco Carlo Tavecchio e il bresciano Alberto Pasquali. Elezioni che mai come quest’anno si caricano d’importanza, visto il periodo davvero difficile che il movimento – fermo ancora da mesi - sta vivendo.

Con la squadra di Tavecchio sono tre i comaschi candidati. Al consiglio regionale, due uscenti: il navigato Lucio Introzzi (classe ’46), esperto di norme, e Mario Tavecchio (’83), commercialista.

Assieme a loro, candidato al ruolo di delegato assembleare, c’è anche Enrico Bello, presidente della Libertas San Bartolomeo. Per la lista di Pasquali il candidato referente per la provincia di Como è un nome noto nel mondo calcistico lariano: Niki D’angelo, ex presidente del Maslianico, pronto a rientrare in scena dopo un paio d’anni d’inattività. Il candidato delegato assembleare è il trentenne Marcello Saladini, ex calciatore, ora attivo a livello giovanile.

