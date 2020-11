Ormai comanda il Covid Altre due partite rinviate Quelle tra Giana e Piacenza in programma domenica, per numerosi casi di positività nella Giana. E Lucchese-Albinoleffe per alcuni casi tra i toscani

Il Covid continua a essere il fattore più incisivo di questo campionato. E fonte di incertezza.

Altre due gare sono slittate a data da destinarsi nel girone A, quelle tra Giana e Piacenza in programma domenica, per numerosi casi di positività nella Giana. E Lucchese-Albinoleffe per alcuni casi nella squadra toscana.

E il problema sta investendo anche il girone B, dove l’Arezzo è alle prese con un vero e proprio focolaio.

Sul tema interviene con sempre più frequenza il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ieri ha riparlato delle contromisure a cui si sta pensando per fronteggiare a livello economico il difficile momento che sta attraversando la serie C, facendo anche un appello al Governo.

«Stiamo lavorando ormai da mesi a un piano strategico che comprende una serie di misure a sostegno delle società. Noi dobbiamo usufruire delle misure previste per le piccole e medie imprese, quindi i finanziamenti erogati dal Credito Sportivo vanno garantiti dal livello centrale, e per il provvedimento del Credito d’Imposta ci vuole il decreto attuativo, è urgente che il Governo lo vari. Ne abbiamo bisogno e non è più rinviabile. Mi appello al ministro Spadafora. O arrivano risorse e interventi dal Governo o rischiamo il collasso. Il Paese soffre, i club soffrono e ciò non sarà sopportabile per tanto tempo».n



© RIPRODUZIONE RISERVATA