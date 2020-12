Il comasco Carlo Tavecchio, ex presidente federale (Foto by Butti)

Presidenza regionale della Figc

Tavecchio si tiene il nipote e Introzzi Il comasco ex presidente federale ha presentato la squadra per la corsa su Milano

Carlo Tavecchio presenta la propria squadra in vista delle elezioni per la presidenza del Comitato Regionale che si terranno il prossimo 9 gennaio. L’ex presidente della Figc sfiderà nella corsa per la poltrona di numero uno della Lombardia il delegato bresciano Alberto Pasquali. Nella lista presentata da Carlo Tavecchio ci sono nomi vecchi e nuovi rispetto alla passata gestione del Crl: tra i Consiglieri infatti spicca la presenza, tra quelli non dimissionari, di Paola Rasori (ex vicepresidente del Comitato Regionale), e dei comaschi Lucio Introzzi e Mario Tavecchio (nipote dello stesso Carlo), oltre a loro Sergio Pedrazzini, Marco Grassini e Diego Fattarina.

Non ci sono invece delegati comaschi tra i nuovi candidati al Consiglio: i nomi sono quelli di Gianlauro Bellani, Stefano Garzetti, Valentina Battistini, Ivo Licciardi, Martino Arosio, Tommaso Bottoni e Dario Lo Bello. Ci sarà invece Antonio Tufano (responsabile del Settore Giovanile dell’Ardisci Maslianico) nell’elenco dei Delegati, insieme a molti altri nomi. Infine, per i Revisori dei Conti ecco Francesca Frigeri, Marco Lupo, Giacomo Mauri, Roberto Mazzoleni e Gianfranco Scarpellini.

Insomma, la squadra di Carlo Tavecchio è pronta: l’obiettivo sarà quello della gestione del prossimo fondamentale quadriennio del calcio lombardo, che dovrà fare di tutto per uscire dal momento buio della pandemia e rilanciarsi nel miglior modo possibile. Con un occhio di riguardo ovviamente al rivale in questa corsa, ovvero il bresciano Alberto Pasquali che presenterà in questi giorni la propria squadra.

Le elezioni sono fissate per il 9 gennaio: se dovessero svolgersi in presenza (e non da remoto) si terranno al PalaFacchetti di Treviglio. Pochi giorni ancora e sapremo chi sarà il nuovo capo del calcio lombardo per i prossimi quattro anni.

