Rane Rosa ad Ancona

Senza Lanzoni (Covid) Assente anche Jamila Tedesco, miglior realizzatrice della squadra, infortunatasi alla spalla in allenamento.

Per la Como Nuoto Recoaro la giornata odierna è diventata “monca”. Perché la squadra maschile non si esibirà a Bologna, contro la President: il Covid ha infatti bloccato diversi giocatori della squadra avversaria, l’incontro è stato quindi rimandato come da regolamento.

Si disputerà invece l’altro incontro previsto, importantissimo per le Rane Rosa: alle ore 16, la piscina del Passetto di Ancona ospiterà la sfida tra la Vela Nuoto Ancona e la Como Nuoto Recoaro. In panchina non ci sarà il dirigente accompagnatore Martino Romanò, allontanato fino al 20 aprile dopo le escandescenze che ne causarono l’allontanamento nel corso del derby perso sabato scorso a Monza contro la Nuoto Club Milano (finì 10-12).

Dirigente a parte, a preoccupare Pozzi, coach delle Rane Rosa, sono altre assenze: una certa, ed è quella di Gaia Lanzoni, trovata positiva al test-Covid, l’altra quasi e vale per la forte centro-boa titolare, Jamila Tedesco, miglior realizzatrice della squadra, infortunatasi alla spalla in allenamento.

«Sono molto preoccupato per questo stop, perché l’impatto è stato drammatico, Jamila soffriva molto e non credo che le cure del fisioterapista ce la restituiranno in piena forma. Non voglio rischiarla quindi a meno di miracoli anche la Tedesco non farà parte della comitiva in partenza per le Marche». Cerotti e terapie, fino all’ultimo si proverà.

Giocatrici non di secondo piano, è una bella botta. «Mancherebbero il primo e il terzo boa, e il secondo difensore. Ma non vogliamo alibi, noi andiamo ad Ancona per vincere perché vogliamo, dobbiamo muovere la classifica che nel girone di ritorno ci vede ancora al palo con zero punti».

