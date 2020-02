Regionali Allievi indoor

I comaschi vanno all’assalto In gara nel fine settimana tra Bergamo e Saronno: ci sono speranze di medaglia

Edoardo Storti (Ag Comense, 60 ostacoli), Giorgia Elli (Atl. Rovellasca, 60 piani) e Gae Cappelletti (Us Albatese, triplo). Sono loro tre le speranze comasche di medaglie ai campionati regionali Allievi indoor, in programma tra oggi e domani tra Bergamo e Saronno.

Edoardo Storti e il bergamasco Edoardo Corti, sono i migliori Under 18 stagionali in Lombardia nei 60 ostacoli. Ma per il titolo dovranno vedersela con Paolo Grosio, bronzo tricolore in carica e Daniel Okoluku terzo l’anno scorso agli italiani Cadetti nei 300 ostacoli.

Di valore il cast dei 60 piani in rosa, con cinque ragazze già scese sotto gli 8 secondi e tra queste anche Giorgia Elli.

La carughese, con 7”93, ha il quarto accredito. Davanti a lei Anna Maccagnola (7”76), Monica Barbieri (7”81) e Makissia Bamba (7”88) tricolore in carica nella 4x100.

Nel triplo, Gae Cappelletti parte con la terza lunghezza (11,12 m) e sulla carta ha davanti Chiara Santambrogio e Matilde Palmeri.

Ma ci sono altri comaschi in gara. Si tratta di Laura Peiti dell’Intercomunale nel lungo, di Nicolò Salaris della Bernatese nei 60 piani di Stefano Gobbi dell’Ag Comense nel triplo e di Emma Pastorelli (Atletica Lecco) nei 60 ostacoli.

