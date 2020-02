Salta anche la gara contro l’Alessandria Ma è legittimo attendersi anche un’estensione alle partite che si dovranno disputare questa settimana sui campi del Piemonte

Saltata Giana-Como per l’allarme legato al coronavirus, la Lega ha disposto anche il rinvio di Como-Alessandria, che era programmata per mercoledì alle 18.30, in diretta tv su Rai Sport. Una decisione adottata ieri mattina, in piena autonomia, dalla Lega: «La Lega Pro, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato – ha spiegato il presidente Francesco Ghirelli - e per consentire alle nostre società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26 febbraio, nelle regioni di Lombardia e Veneto, ha disposto il rinvio delle gare Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e Vicenza-Piacenza». Ma è legittimo attendersi anche un’estensione alle partite che si dovranno disputare questa settimana sui campi del Piemonte, nello specifico Gozzano-Renate di mercoledì e Novara-Giana di giovedì.

