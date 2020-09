Sorpresa calcio baby In campo subito Contrariamente a quanto consigliato alle varie delegazioni provinciali la scorsa settimana, il Crl ha invece deciso di ripartire con programma completo

Attività di base, dietrofront del calcio lombardo in merito alla ripresa dell’attività: si torna in campo tra poco più di un mese. Contrariamente a quanto consigliato alle varie delegazioni provinciali la scorsa settimana – saltare la fase autunnale e riprendere a febbraio -, il Crl ha invece deciso di ripartire con un programma (quasi) completo. Il messaggio è molto chiaro: se si riprende, si riprenda davvero tutti, anche perché sono i bambini ad avere più bisogno di tornare in campo dopo mesi di inattività. E Attività di base, tradotto, significa tutta l’attività “a 9” degli Esordienti, “a 7” dei Pulcini, quindi tutti i loro specifici campionati.

Non solo, perché a scendere c’è un altro “esercito” di bambini, ossia quelli tesserati nelle categorie Primi Calci e Piccoli Amici, che muovono i loro primi passi nel mondo del pallone: non disputano campionati, ma amichevoli e giochi.

Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia, alla fine è arrivato a proporre un programma che preveda l’inizio dei campionati Esordienti e Pulcini il 17 e 18 ottobre, con termine fissato per il fine settimana del 12-13 dicembre. Un massimo di nove giornate da disputare per la fase autunnale: 9 contro 9 per gli Esordienti, e il momento di abilità tecnica, ossia gli shoot-out in continuità; 7 contro 7 per i Pulcini, a cui va aggiunta la minipartita con situazione semplificata e gioco di tecnica.

La vera novità riguarda Primi Calci e Piccoli Amici: stop ai cosiddetti raggruppamenti da tre-quattro squadre, ora le partitelle potranno essere disputate solo fra due società. Solita formula: 3 contro 3 i Piccoli Amici, 5 contro 5 i Primi calci con i giochi-esercizi proposti dagli educatori. L’attività comincerà il 24-25 ottobre e si concluderà il 5-6 dicembre, per un totale di sette giornate. Non sarà possibile, in quest’arco di tempo, organizzare e partecipare a tornei gestiti dalle singole società.

