Super Next Gen Italia La meglio gioventù A Como il più importante circuito giovanile della Penisola valido anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani assoluti di categoria

Una prova di forza per una ripartenza più o meno normale: inizia oggi la stagione agonistica all’aperto del Tennis Como con la disputa del Super Next Gen Italia, il più importante circuito giovanile della Penisola valido anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani assoluti di categoria.

Il torneo torna a due anni di distanza – l’anno scorso saltò per l’inizio della pandemia -, sarà questa la terza edizione disputata a Como: ospiti dei campi in terra rossa di Villa Olmo saranno gli Under 16 e gli Under 18, riuniti in un unico tabellone.

È un’edizione clamorosa in termini di partecipazione, con 397 iscritti. Sarà poi una grande sfida anche il rispetto di tutte le regole e dei distanziamenti: tutti i giocatori saranno ammessi al circolo (che rimarrà chiuso al pubblico) solo un quarto d’ora prima dell’inizio del match e resteranno in un’apposita area riservata in attesa di disputare il proprio incontro. La club house rimarrà chiusa, come pure il ristorante e gli spogliatoi. Al circolo, insomma, si potrà accedere solo per giocare.

«Sarà un torneo molto particolare, in cui dovremo essere molto severi in merito al rispetto delle norme anti Covid – commenta Paolo Carobbio, il direttore della tappa comasca – Definiremo anche aree di sosta per i giocatori, anche l’area tecnica e l’area amministrativa saranno all’aperto. Speriamo nel bel tempo e nel bel tennis. Siamo molto soddisfatti del numero di iscritti, una cifra davvero importante che dimostra come il lago di Como sia sempre una meta molto ambita. Le due finali dovrebbero disputarsi nella domenica di Pasqua al Tennis Como».

Il torneo mette di fronte i migliori Under 16 e Under 18 d’Italia. Sulla terra rossa di Villa Olmo si concentreranno soprattutto i giovani tennisti della macroarea che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma le iscrizioni sono arrivate anche da altre regioni: 279 i tennisti inseriti nel tabellone maschile, 118 le ragazze che si sfideranno per il titolo femminile.

Oltre ai campi del Tennis Como, per permettere la disputa delle quasi 400 partite, saranno utilizzati anche quelli di altri circoli del territorio: Tavernola, Lipomo, e San Fermo hanno dato la loro disponibilità.

Oggi, nella prima giornata di gare, sono 22 gli incontri in calendario: tabelloni e orari saranno consultabili su tenniscomo.it o sulle pagine Facebook e Instagram del Tennis Como.

