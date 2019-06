Tentardini in Nazionale Sarà in campo all’Universiade Il comasco di Grandola, esterno sinistro del Monza,sarà azzurro a Napoli dal 2 al 14 luglio.

Un comasco nella Nazionale italiana di calcio che, dal 2 al 14 luglio, sarà a Napoli per disputare le Universiadi. Si tratta di Alberto Tentardini, esterno sinistro del Monza, con un passato anche nel Como. Ventidue anni, di Grandola, è stato convocato dal ct Daniele Arrigoni per l’importante kermesse che si disputerà in Campania.

Tentardini è cresciuto nel Menaggio, ha giocato per due anni nella Berretti del Como ed era nella rosa del Como nell’ultima serie B. Dopo Como, Padova e due stagioni al Monza in serie C.

Il gruppo si sta allenando a Roma, poi si trasferirà al Villaggio Universitario dell’Università degli Studi di Salerno per l’ultima fase di lavoro in attesa dell’esordio in programma martedì 2 luglio a Salerno contro il Messico.

