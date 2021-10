Trofeo Villa d’Este Show per 130 sabato L’anno scorso era saltato per il Covid-19, ma la Canottieri Lario ormai non può più rinunciare al Trofeo

L’anno scorso era saltato per il Covid-19, ma la Canottieri Lario ormai non può più rinunciare al Trofeo Villa d’Este, che ritorna alla grande domani sulle acque del primo bacino. Dell’evento si è parlato a lungo ieri, nel corso della presentazione nella sede della canottieri cittadina da parte del presidente Leonardo Bernasconi e del vice presidente Andrea Fornasiero, presenti il neo assessore allo sport del Comune di Como, Paolo Annoni, il consigliere nazionale Fic Fabrizio Quaglino, il presidente Fic Lombardia Leo Binda, il presidente del Coni di Como Niki D’Angelo.

La storica regata nata a fine ‘800 proprio a Villa d’Este, negli anni ha sempre mantenuto lo stretto legame con la direzione del grand hotel e quest’anno assume una dimensione particolare per la ricorrenza dei 130 anni della Lario. «Proprio per questa occasione eccezionale, che ha visto anche quest’anno la Lario ottenere titoli mondiali, europei e tricolori – ha rimarcato il presidente Leonardo Bernasconi – ci eravamo prefissati e abbiamo raggiunto l’obiettivo di avere , anzi addirittura di superare i 130 iscritti al Villa d’Este, tanti sono gli anni della nostra gloriosa società».

Parole, cui hanno fatto eco gli interventi di plauso all’iniziativa da parte dei presenti , in particolare del past president Enzo Molteni e di Paolo Annoni, che nel 2006 insieme riproposero la tradizione del Villa D’Este con il direttore Danilo Zucchetti. I dettagli della regata, che quest’anno è aperta anche alle barche storiche e prenderà il via alle ore 15 dallo specchia d’acqua antistante il Monumento ai Caduti, sono stati presentati da Andrea Fornasiero.

Questi i numeri: 34 i più giovani, allevi B1 e B2, che copriranno la distanza di 500 metri in fronte alla passeggiata di Villa Olmo; 37 tra allievi C, cadetti e pararowing sui 3500 metri sino alla boa di Tavernola e ritorno toccando la punta di Villa Geno; 49 tra ragazzi, junior, senior e master sulla distanza di 6000 metri, sino a Punta del Pizzo, con passaggio davanti a Villa d’Este. In totale sono appunto 130 singolisti e tra questi anche gli iridati comaschi della Lario, Arianna Noseda e Patrick Rocek. Sono, infine 5 le barche storiche in lizza, con 22 vogatori impegnati tra otto e quattro di coppia.

