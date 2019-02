Un pullman al seguito Domani due nuovi sponsor Per quanto riguarda la squadra, un’assenza certa e una assai probabile in difesa. Non giocherà Anelli, squalificato, e forse neppure Borghese

Allenamento di rifinitura allo stadio domani mattina, e nel primo pomeriggio la squadra partirà per il Veneto dove domani sera andrà in ritiro in vista dell’impegno di domenica a Legnago. Anche in questa trasferta ci saranno diversi tifosi al seguito, c’è un pullman della curva già pieno, oltre a chi si recherà a Legnago autonomamente, quindi almeno qualche centinaio di supporters biancoblù saranno al fianco della squadra.

Domattina al termine dell’allenamento ci sarà la presentazione ufficiale delle maglie che i giocatori indosseranno già da questa partita, con due marchi nuovi, quello della Tp Tecnologice pneumatiche e l’assoluta novità della Nuova Colombo, il marchio che comparirà sulla parte posteriore.

Per quanto riguarda la squadra, un’assenza certa e una assai probabile in difesa. Non giocherà Anelli, squalificato, e molto probabilmente neppure Borghese, che in settimana si è fermato per problemi muscolari. Tutti presenti e in buone condizioni gli altri giocatori, compreso Bizzi finalmente recuperato. In difesa rientra Sbardella, probabile che le altre due maglie siano affidate a Toninelli e Bovolon.

