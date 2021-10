Veni, vidi, Vinci Sussarello con Roberta Sono settimane impegnative per la comasca e campionessa italiana di padel adesso in coppia con l’ex tennista

Le vittorie, tante, l’imminente inizio dei mondiali in Qatar e il nuovo binomio con la ex tennista Roberta Vinci. Sono settimane impegnative per la comasca e campionessa italiana di padel Giulia Sussarello, un periodo denso di appuntamenti, ma il risultato resta sempre il medesimo il trionfo. Che sia in coppia con Carolina Orsi – compagna della comasca nelle tappe del World Padel Tour e agli italiani– o con la finalista dello Us Open nel 2015 Roberta Vinci, sono molti i traguardi raggiunti ultimamente dalla regina del padel italiano.

Limitandoci soltanto alle ultime settimane le vittorie messe a segno sono state ben quattro – oltre alle partecipazioni a vari tornei internazionali del World Padel Tour, il più importante circuito di padel al mondo -: a Parma, Cordenons, in Veneto e pochi giorni fa a Bari: «Il torneo pugliese è andato molto bene. Il tabellone già dai quarti era molto impegnativo – racconta Sussarello -. Con Roberta siamo state brave e raggiungere la finale, poi all’atto conclusivo, grazie a una prestazione solida fatta di pochi errori, ci siamo imposte con un doppio 6-4 contro due avversarie di primissimo livello».

Un binomio nuovo quello con la Vinci, che però sta già portando a risultati di assoluto valore a livello nazionale: «Ci troviamo veramente bene sia sul campo da gioco che fuori. Abbiamo prima iniziato ad allenarci qualche volta insieme a Milano, poi, ci siamo anche affrontate in semifinale ai recenti campionati italiani di Riccione – continua la sette volte scudettata -. Infine è nata questa nuova coppia: lei è molto forte e si vede che si diverte a giocare a padel. A tennis non ha ovviamente bisogno di presentazioni, però la cosa che la contraddistingue è la sua voglia continua di migliorarsi. Vediamo fino a dove arriveremo. Il prossimo torneo sarà qui a Milano, dove speriamo di continuare il nostro trend positivo».

