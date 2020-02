Virus, primo caso tra calciatori E un tesserato della Pianese Il caso è emerso ieri e riguarda un calciatore squadra toscana di Pianacastagnaio, che gioca nel girone del Como

Il coronavirus è arrivato anche nel calcio professionistico. E il primo contagiato è un giocatore del girona A della serie C, il girone in cui gioca il Como.

Il caso è emerso ieri e riguarda un calciatore della Pianese, la squadra toscana di Pianacastagnaio, piccolo paese in provincia di Siena. Si tratta di un ventiduenne attaccante. Stando alle ricostruzioni emerse in queste ore, avrebbe dovuto essere tra i convocati domenica per la partita della Pianese – con cui dall’inizio della stagione ha già segnato cinque gol – contro la Juventus Under 23 ad Alessandria. E infatti era in ritiro con i compagni ad Alessandria sabato quando ha accusato un po’ di febbre, per questo motivo non ha giocato il giorno dopo. Il ragazzo, che risulta vivere a Milano, è stato controllato ed è risultato positivo al controllo del Coronavirus: ora è ricoverato in ospedale a Siena in isolamento, ma le sue condizioni sono comunque buone, i sintomi degli scorsi giorni sarebbero già superati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA