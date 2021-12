Auto contro un camion Grave uomo di Carimate L’incidente ieri pomeriggio, martedì 14 dicembre, a Lentate sul Seveso. Il conducente dell’auto trasportato a Monza in codice rosso

È stato trasferito in condizioni critiche in elisoccorso all’ospedale “San Gerardo” di Monza l’automobilista di 57 anni, di Carimate, coinvolto nel violento incidente stradale con un camion che si è verificato poco dopo le 14.30 di ieri lungo la Novedratese in territorio di Lentate sul Seveso.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso. L’impatto tra la Citroen Berlingo, condotta dal carimatese, e il camion Iveco Euro Cargo è avvenuto poco dopo la rotatoria del centro commerciale Bennet ed è stato frontale. Il carimatese stava molto probabilmente viaggiando in direzione Como. La motrice del camion e la parte anteriore della macchina sono andati distrutti.

Sul posto due ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso atterrato nelle vicinanze, i vigili del fuoco di Lazzate e di Seregno con tre squadre, i carabinieri e la polizia locale di Lentate e quella di Carimate. Il conducente del camion, 61 anni, dipendente di una ditta di Cesano Maderno, è stato trasferito in codice giallo in ambulanza all’ospedale “Sant’Anna” di Como. Gli sono stati riscontrati traumi al torace e ad una gamba.

Ben più gravi sono le condizioni dell’automobilista di Carimate. Trasferito sull’elisoccorso in codice rosso, il più grave che indica il pericolo di morte, è stato trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza. I medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato traumi al torace, al bacino e a una gamba. Le sue condizioni al momento restano critiche.

Il tratto della Novedratese dove è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso a lungo, questo ha causato pesanti ripercussioni sul traffico anche sulla vicina superstrada Milano-Meda.

