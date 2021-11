Bregnano, è finita la lunga attesa Apre la “strada fantasma” Nei prossimi giorni l’inaugurazione del tratto che collega Lazzate. Rimessa a nuovo e ferma dal 2017. Il sindaco: «Ora la sicurezza è garantita»

Dovrebbe aprire al massimo tra una decina di giorni la strada detta del Batù, dai lavori “infiniti”, che collega Bregnano e Lazzate.

Una strada rimessa a nuovo tra il 2016 e il 2017, in contemporanea con la realizzazione del nuovo cavalcavia di Pedemontana, ma che non è stata però poi mai aperta al trafficato.

L’intervento rientra tra le opere viarie connesse alla realizzazione della nuova autostrada, ma a dire no all’apertura del nuovo tratto viario erano stati entrambi i Comuni, che avevano chiesto una serie di adeguamenti riguardanti la sicurezza, mirati cioè a evitare il più possibile gli incidenti, come pure a prevenire i problemi di allagamenti in caso di forti piogge.

«Nel vedere la strada ormai finita, e con anche la segnaletica tracciata, alcun cittadini ci chiedevano come mai non l’avevamo ancora aperta e perché non volevamo dare il nostro via libera – spiga il sindaco Elena Daddi- penso sia quindi giusto precisare che non abbiamo mai inteso fare i “capricci” ma invece richiedere e sollecitare interventi necessari al fine di garantire la necessaria sicurezza viaria. A causare ulteriori rallentamenti ci si è messo poi la pandemia e tutto quel che ne è derivato».

