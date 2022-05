Menaggio, mancano medici in ospedale

La psichiatria (per ora) chiude In un comunicato Asst annuncia la sospensione del reparto. Il comitato a difesa dell’Erba - Renaldi: «Intervengano i sindaci per opporsi»

«Un altro gravissimo colpo al nostro ospedale».

E’ la denuncia del Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio. Il riferimento è al reparto di psichiatria, che da sempre è attivo al piano terra del presidio “Erba – Renaldi”. «Proprio non ci aspettavamo la sua chiusura, prevista, a quanto pare, alla fine di questo mese – interviene la referente, Giovanna Greco – . Si tratta di un reparto storico, sicuro, insostituibile e necessario per il territorio. Per tutti, insomma, un fiore all’occhiello».

Già da settimane circolavano voci in merito, ma l’annuncio di corposi investimenti in atto per lo stesso ospedale grazie a diversi milioni finanziati da Regione Lombardia.

