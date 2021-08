Cerri, le prime parole da azzurro

«Mi ha colpito la fiducia del Como» È arrivata l’ufficializzazione dell’attaccante ex Cagliari: accordo fino al 2022

Ora c’è anche l’ufficialità: Alberto Cerri è un nuovo giocatore del Como.

Questo il comunicato del club:

Como 1907 comunica l’arrivo a titolo temporaneo dal Cagliari fino al 30 giugno 2022 dell’attaccante Alberto Cerri. Punta centrale di piede destro, abile nel gioco aereo, si fa apprezzare anche per le doti tecniche, utili sia in finalizzazione che per coinvolgere i compagni durante la manovra offensiva.

Nato a Parma nel 1996, è cresciuto nel settore giovanile della sua città, debuttando in Serie A coi ducali nel 2013 a soli 16 anni.

Dopo un anno in prestito in Serie B alla Virtus Lanciano viene ingaggiato dalla Juventus che lo gira in prestito al Cagliari sempre in Serie B. Successivamente gioca tra Spal e Pescara, in Abruzzo a 20 anni segna il suo primo gol in Serie A. Nella stagione 2017/18 si trasferisce al Perugia, dove segna 15 gol e serve 11 assist in 33 presenze in Cadetteria. Nel luglio del 2018 viene ceduto dalla Juventus al Cagliari, dove ha giocato in Serie A le ultime 3 stagioni con una parentesi di 6 mesi alla Spal da gennaio a giugno 2020.

“Quello che mi ha colpito veramente tanto è stata la fiducia che il Club ha dimostrato di avere nei miei confronti – ha commentato Alberto Cerri – e di questo non posso che essere felice oltre che grato e riconoscente. È stata una trattativa lunga e quello che ha fatto la differenza è stata la volontà del Como, non ho mai sentito tanta fiducia intorno a me e sono determinato a ripagarla impegnandomi il più possibile ogni giorno. Ho capito che questo era il posto giusto per me e adesso sono carico e motivato, Como è una grande piazza che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano e io sono felice di essere qui. La Serie B ogni anno diventa sempre più equilibrata, mi aspetto un campionato lungo e, a tratti, anche estenuante. L’unione del gruppo e la capacità di rimanere sempre focalizzati sull’obiettivo farà la differenza”.

