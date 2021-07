A9, domenica da bollino rosso Como-Chiasso chiusa la notte

La società Autostrade parla di intervento «di assessment delle gallerie». Ecco il programma delle chiusure notturne. Stasera, domani, mercoledì e giovedì a partire dalle 21 chiude il tratto Lago-Centro fino alle 5 del mattino e, di conseguenza, chiudono pure gli svincoli Lago in ingresso verso Lainate e Como Centro in ingresso verso Chiasso.

Ma non è finita qui.

Venerdì prossimo la chiusura scatterà un’ora dopo (dalle 22) ma ci sarà, con riapertura alle 6 di sabato mattina. E sabato sera si chiude alle 23 e fino alle 7 di domenica mattina. E infine domenica ancora chiusura alle 22 con riapertura alle 5 di lunedì 26 luglio.

La società Autostrade ha previsto anche indicazioni per le strade alternative da seguire, tra queste anche via Pasquale Paoli, interessata dai lavori di posa dei tubi del gas fino al prossimo 11 settembre, e via Bellinzona da Monte Olimpino, con passaggio dal rondò di largo Ceresio interessato anche da chi non potrà percorrere la Borgo Vico chiusa al traffico - in direzione Cernobbio - sempre per lavori.