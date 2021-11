Anziana cade e resta ferita a terra in casa Cernobbio, paura per una fuga di gas L’allarme lanciato dai figli, intervenuti perché la madre non rispondeva. Grande mobilitazione di soccorsi. La donna, 94 anni, è ricoverata all’ospedale Sant’Anna

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri a Cernobbio per un’anziana di 94 anni caduta in casa. I parenti e i soccorritori giunti sul posto avrebbero notato un forte odore di gas all’interno dell’abitazione e per questo sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Dai primi riscontri la caduta non sarebbe però legata a un malore per una fuga di gas.

L’episodio attorno alle 9 in via Perlasca quando i famigliari di una donna di 94 anni, non riuscendo a mettersi in contatto con lei al telefono, si sono preoccupati e sono accorsi nella sua abitazione per accertarsi delle sue condizioni di salute. Arrivati sul posto hanno trovato la donna distesa a terra, dolorante, e per questo hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112 per chiedere aiuto.

Sul posto in pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Como. Da quanto ricostruito, durante le operazioni di soccorso, sarebbe stato avvertito un forte odore di gas nella stanza dove è stata trovata la donna caduta a terra. La figlia della donna avrebbe così immediatamente chiuso la valvola di distribuzione in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

