(Foto by Archivio La Provincia)

Auto incolonnate alle Campogge tra Colonno e Argegno nei pressi del cantiere della Variante (Foto by Archivio La Provincia)

Colonno, incidente in zona Variante

Paura per due bimbi di uno e tre anni Traffico intenso sulla Regina al rientro per Pasqua: nello scontro tra due auto coinvolte nove persone. Folla ai battelli

Un incidente tra due auto con nove persone coinvolte - tra queste una bimba di un anno e un bimbo di tre oltre a familiari e genitori tra i 27 e i 70 anni - ha caratterizzato il tardo pomeriggio di Pasqua sulla statale Regina all’altezza del cantiere di Colonno.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 18. Sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di San Fedele e di Cernobbio insieme all’auto medica; sul posto anche la pattuglia dei carabinieri di Menaggio. Un ferito è stato portato in codice giallo all’ospedale di Gravedona, mentre un altro è stato visitato all’ospedale di Menaggio.

Moltissime le persone che hanno scelto il lago per trascorrere il giorno di Pasqua. Folla ai battelli, in particolare a Bellagio, ma anche in Valle Intelvi e nelle località dell’Alto Lario . Il traffico di rientro è stato rallentato sulla Regina già dal tardo pomeriggio.

Ma il vero banco di prova per il traffico è atteso per il la festività dell’Angelo, lunedì 18 aprile, dove molti dovranno fare rientro dopo un paio di giorni di relax che hanno portato il Lario a livelli del 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA