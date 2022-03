Como, aggredito in centro

Un ferito grave e un arresto Forse una lite fra senza fissa dimora in via Cesare Cantù

Violenta aggressione questa sera, giovedì, attorno alle 20 sotto i portici del liceo Volta in via Cesare Cantù. L’episodio è ancora tutt’altro che chiaro, ma si tratterebbe dell’esito sanguinoso di una discussione tra due senza fissa dimora. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso, vale a dire in pericolo di vita. Un paio d’ore più tardi le sue condizioni, ancorché sempre molto serie, sembravano essersi stabilizzate. Attorno alle 20.30 l’equipaggio di una volante della polizia ammanettava un uomo, subito trasferito in questura, ritenuto evidentemente l’autore di una aggressione che potrebbe anche sfociare in una contestazione di tentato omicidio.

