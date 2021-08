Il trono sul lungolago di Cernobbio mette d’accordo turisti e residenti Sta già spopolando la sedia gigante in Riva lanciata da Orticolario, che verrà inaugurata stamattina - Pareri positivi della gente: «Bella idea, di sicuro non passa inosservata e dà un tocco di colore»

E’ allegra, d’impatto, diverte grandi e piccoli ed è perfetta per un selfie.

A poche ore dalla sua installazione, la sedia gigante in riva a Cernobbio ha già conquistato tutti. Piace ai residenti così come ai turisti che, incuriositi dal colore sgargiante e dalle dimensioni, si avvicinano per osservarla e scattare una fotografia, comodamente seduti ammirando il panorama da posizione privilegiata.

Si tratta di un’iniziativa lanciata da Orticolario, con il patrocinio del Comune di Cernobbio, che sarà inaugurata stamattina alle 9 (inizialmente era prevista a Ferragosto) alla presenza del presidente di Orticolario, Moritz Mantero, del sindaco di Cernobbio, Matteo Monti e di Alessandro Stevaninin e Maria Gabriella Alban.

Un progetto presentato sulla piattaforma virtuale “The Origin” nel 2020 e che ora è diventato realtà. La sedia, visibile in riva fino all’autunno, si chiama “Delenimentum” ed è la versione della Adirondack Chair, creata nel 1903 dal progettista Thomas Lee. «E’ sicuramente un bell’impatto - hanno commentato Monica Boldrini e Patrizia Cipollini, in vacanza sul Lario dalla Toscana - anche da noi ci sono delle panchine grandi, ma questa è diversa, particolare. La troviamo molto bella, ci siamo stupite nel vederla perché siamo passate di qui l’altra sera e non c’era». «Sono aperto a tutte le iniziative, l’importante è che si faccia qualcosa – ha aggiunto anche Bruno Corti, di Cernobbio – sono venuto qui perché passeggiando l’ho vista da lontano, sicuramente non passa inosservata».

