(Foto by Andrea Butti)

L’assessore Marco Galli, a destra, ha annunciato mercoledì sera durante il Consiglio comunale le proprie dimissioni (Foto by Andrea Butti)

Annuncio choc in Consiglio L’assessore Galli: «Mi dimetto» Como, il responsabile di Sport e Ambiente lascia l’incarico

Annuncio choc questa sera, mercoledì 6 ottobre, durante il Consiglio comunale. L’assessore a Sport e Ambiente, Marco Galli, ha comunicato ai colleghi di Giunta e ai consiglieri la propria decisione di dimettersi. Galli non ha motivato la propria scelta, che arriva in un momento in cui la maggioranza è attraversata da forti tensioni. Galli, 53 anni, era stato eletto nella lista civica di Mario Landriscina.

