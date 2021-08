Cade con il parapendio in Friuli

Muore l’avvocato Andrea Noseda Aveva preso parte a una competizione di parapendio in Slovenia. Venerdì era scomparso, poi le ricerche e il ritrovamento. La salma recuperata nel pomeriggio dal Soccorso Alpino

È stato ritrovato dopo ore di ricerche questo pomeriggio (sabato 21 agosto) il corpo senza vita di Andrea Noseda, 57 anni, notissimo avvocato di Como, casa e famiglia a Moltrasio, una grande passione per la montagna. Noseda è caduto con il suo parapendio in Friuli Venezia Giulia, a una quota di circa 2mila metri. Aveva preso parte a una competizione in Slovenia, in programma venerdì, ma in serata se n’erano perdute le tracce. Il parapendio di Noseda è stato localizzato questa mattina in località Tramonti di Sopra. Nel primo pomeriggio il recupero del corpo. Ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente, che non ha avuto testimoni. Sembra che il decesso sia comunque sopravvenuto sul colpo, in seguito all’urto contro una parete rocciosa.

