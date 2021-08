Chiesto lo stato di emergenza Il ministro rassicura i comaschi

Giorgetti è arrivato a Como a metà pomeriggio: si è collegato via video con i sindaci dei Comuni lariani colpiti in questi giorni dal maltempo.

«Voglio portare la mia vicinanza personale e del governo – aveva detto Giorgetti prima dell’incontro - alle persone e agli amministratori che stanno vivendo giorni drammatici. Sto seguendo con la presidenza del consiglio la richiesta dello stato di emergenza per i paesi della Lombardia più colpiti».

Il sopralluogo, inizialmente previsto nei posti maggiormente disagiati, non è stato confermato a causa dell’allerta meteo diramata ieri. C’è stato modo, però, di andare a vedere com’era la situazione del primo bacino: il ministro si è, infatti, recato a Sant’Agostino, il centro principale delle operazioni di pulizia del lago.

«Vedremo come andrà la situazione nei prossimi giorni – continua Giorgetti - perché purtroppo sono previste altre precipitazioni». Per il ministro dello Sviluppo economico, è però importante guardare avanti e fare un passo in più.

«Ci dev’essere un impegno del sistema - precisa – è necessario lavorare sulla prevenzione affinché tutto questo non capiti più». Sebbene non si siano contati in questo caso feriti o vittime, le alluvioni e il maltempo portano spesso con sé anche tragedie di questo tipo.

Da qui, il richiamo di Giorgetti a un impegno corale: «Dallo Stato, alle Regioni ai Comuni – conclude il rappresentante del governo - servirà studiare e mappare il territorio con l’obiettivo di non rivedere situazioni simili».