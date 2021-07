Comasco perse la gavetta 80 anni fa «Aiutatemi a rintracciare i parenti»

«Traslocando ho ritrovato questa gavetta militare (1943) - scrive Leorato - che trovò mio nonno negli anni 50/60 in zona Monteforte d’Alpone». Nelle foto pubblicate sotto il post, si legge sulla gavetta il nome del soldato, Rimoldi Ernesto (come si usava in passato, rigorosamente prima il cognome), Como e, sotto, la promessa alla mamma. Dietro, una scritta in dialetto e “W gli alpini”, a dimostrare il senso di appartenenza alla divisa. «Mio nonno - prosegue la donna riferendosi alla gavetta - l’ha sempre conservata in soffitta fino a quando, svuotando la sua casa, è capitata tra le mie mani». Il desiderio, è che ritorni tra le mani dei parenti dell’alpino comasco.