Covid: 30 casi a Como 10 a Lecco e 14 a Sondrio In Italia 5.923 positivi con 69 morti Covid: 19 casi a Como 10 a Lecco e 3 a Sondrio In Italia 4.730 positivi con 71 morti Covid: 19 casi a Como 10 a Lecco e 3 a Sondrio In Italia 4.730 positivi con 71 morti I dati del ministero della Salute. Tasso di positività a 1,5%

Sono 30 i nuovi casi di Covid nella provincia di Como, 10 nella provincia di Lecco e14 in quella di Sondrio. In Italia sono 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.720. Sono invece 69 le vittime in un giorno (ieri 71).

I dati del 7 settembre 2021

I dati del 7 settembre 2020

Sono 19 i nuovi casi di Covid nella provincia di Como, 10 nella provincia di Lecco e 3 in quella di Sondrio. In Italia sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.361. Sono invece 71 le vittime in un giorno (ieri 52)..318.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 134.393. Il tasso di positività scende all’1,5%, rispetto al 2,5% di ieri. Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307 si tratta di 5 persone in più rispetto a ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 58.238 tamponi effettuati, sono 510 i nuovi positivi (0,8%).

i tamponi effettuati: 58.238, totale complessivo: 13.866.499

i nuovi casi positivi: 510

in terapia intensiva: 54 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (+9)

i decessi, totale complessivo: 33.937 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 121 di cui 43 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 58;

Como: 19;

Cremona: 24;

Lecco: 10;

Lodi: 13;

Mantova: 31;

Monza e Brianza: 39;

Pavia: 36;

Sondrio: 3;

Varese: 89.

IL CONFRONTO

I dati del 7 settembre 2021

I dati del 7 settembre 2020

Sono 19 i nuovi casi di Covid nella provincia di Como, 10 nella provincia di Lecco e 3 in quella di Sondrio. In Italia sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.361. Sono invece 71 le vittime in un giorno (ieri 52)..318.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 134.393. Il tasso di positività scende all’1,5%, rispetto al 2,5% di ieri. Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307 si tratta di 5 persone in più rispetto a ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 58.238 tamponi effettuati, sono 510 i nuovi positivi (0,8%).

i tamponi effettuati: 58.238, totale complessivo: 13.866.499

i nuovi casi positivi: 510

in terapia intensiva: 54 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (+9)

i decessi, totale complessivo: 33.937 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 121 di cui 43 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 58;

Como: 19;

Cremona: 24;

Lecco: 10;

Lodi: 13;

Mantova: 31;

Monza e Brianza: 39;

Pavia: 36;

Sondrio: 3;

Varese: 89.

IL CONFRONTO

I dati del 7 settembre 2021

I dati del 7 settembre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA