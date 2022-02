Covid: 46.169 casi

e 249 morti in Italia

A Como 268 positivi,

a Lecco 158 e a Sondrio 65 I dati del ministero della Salute.

Sono 46.169 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia , secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 249.

In provincia di Como ci sono 268 nuovi casi, 158 in quella di Lecco e 65 in quella di Sondrio .

I DATI DELLA LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-20) e nei reparti (-5). A fronte di 76.469 tamponi effettuati, sono 5.239 i nuovi positivi (6,8%).

- i tamponi effettuati: 76.469, totale complessivo: 32.799.725

- i nuovi casi positivi: 5.239

- in terapia intensiva: 110 (-20)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.196 (-5)

- i decessi, totale complessivo: 38.468 (+45)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.637 di cui 685 a Milano città;

Bergamo: 364;

Brescia: 660;

Como: 268;

Cremona: 261;

Lecco: 158;

Lodi: 93;

Mantova: 272;

Monza e Brianza: 433;

Pavia: 295;

Sondrio: 65;

Varese: 524

