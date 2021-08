Covid: 47 casi a Como 9 a Lecco e 5 a Sondrio In Italia 6.599 positivi con 24 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività al 2,7%

Covid i nuovi casi a Como sono 47, 9 a Lecco e 5 a Sondrio. In Italia s ono 6.599 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). 244.657 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 212.227. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

i tamponi effettuati: 39.651, totale complessivo: 12.738.233

- i nuovi casi positivi: 664

- in terapia intensiva: 35 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-6)

- i decessi totale complessivo: 33.836 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 195 di cui 87 a Milano città;

Bergamo: 64;

Brescia: 73;

Como: 47;

Cremona: 34;

Lecco: 9;

Lodi: 10;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 35;

Pavia: 21;

Sondrio: 5;

Varese: 94.

I dati del 6 agosto 2021

COSÌ UN ANNO FA

I dati del 6 agosto 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA