Covid: 5.188 positivi

e 63 morti,

a Como 27 casi,

17 a Lecco e 3 a Sondrio Il tasso di positività in Italia è allo 0,7%, in calo rispetto all’1,2% di ieri

Sono 5.188 i positivi ai test Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.834. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri 41).

Tornano su livelli record i test: 717.311 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 238.354. Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all’1,2% di ieri

Sull’elevato numero di tamponi pesa anche l’aggiornamento dei sistemi di alcune Regioni. La Sicilia comunica che a partire dal 2 novembre per la rilevazione del dato aggregato sui tamponi rapidi è in uso a livello regionale un nuovo flusso informativo che tiene conto di ulteriori fonti (ad esempio le farmacie). E la Regione Veneto che il dato dei tamponi antigenici include anche tamponi effettuati negli ultimi tre giorni. Il numero dei casi confermati comunicato oggi include anche casi relativi agli ultimi tre giorni.

Sono 381 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 31 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.029, ovvero 37 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.287, secondo i dati del ministero della Salute, 840 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.782.802, i morti 132.224. I dimessi e i guariti sono invece 4.565.291, con un incremento di 4.285 rispetto a ieri.

I dati di oggi , 3 novembre 2021, in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 143.223, totale complessivo: 17.660.262

- i nuovi casi positivi: 682

- in terapia intensiva: 49 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 317 (+24)

- i decessi, totale complessivo: 34.172 (+10)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 236 di cui 88 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 90;

Como: 27;

Cremona: 22;

Lecco: 17;

Lodi: 10;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 81;

Pavia: 43;

Sondrio: 3;

Varese: 62.

