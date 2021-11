Covid: a Como 45 casi,

17 a Lecco e 14 a Sondrio Il tasso di positività in Lombardia è dello 0,7%

Sono 45 i nuovi casi di Covid in provincia di Como, 17 in quella di Lecco e 14 in quella di Sondrio. Il tasso di positività in Lombardia è dello 0,7%

I DATI DELLA LOMBARDIA

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 114.326 tamponi effettuati, sono 840 i nuovi positivi (0,7%).

i tamponi effettuati: 114.326, totale complessivo: 17.880.354

- i nuovi casi positivi: 840

- in terapia intensiva: 48 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 336 (+6)

- i decessi, totale complessivo: 34.194 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 293 di cui 124 a Milano città;

Bergamo: 50;

Brescia: 77;

Como: 45;

Cremona: 24;

Lecco: 17;

Lodi: 20;

Mantova: 52;

Monza e Brianza: 105;

Pavia: 46;

Sondrio: 14;

Varese: 49.

IL CONFRONTO

I dati del 5 novembre

