Covid, il calo continua

A Como 462 positivi,

Lecco a 202, Sondrio 94 In Lombardia 45 decessi, contro i 60 di venerdì

Sono 6.516 i nuovi casi al Coronavirus in Lombardia (ieri 7.099), nelle ultime 24 ore, a fronte di 84.039 tamponi effettuati, su un totale di 31.979.938 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 45 decessi (ieri 60), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 37.972.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.048 di cui 173 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 189.628 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.027.276 (+18.136). Gli attualmente positivi in totale sono 191.849 (-11.665). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1.921, Brescia 918, Varese 533, Monza e Brianza 509 Bergamo 564, Como 462, Pavia 368, Mantova 338, Cremona 226, Lecco 202, Lodi 122, Sondrio 94.

© RIPRODUZIONE RISERVATA