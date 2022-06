«Dal Papa un dono immeritato Va a questa diocesi che ha sofferto»

I fratelli sinodali

Testimonianza credibile

Il Sinodo, per Cantoni «ha offerto un forte scossone per illuminare la nostra intelligenza e la nostra creatività, non tanto per rimpiangere il passato (che non ritornerà più), né per ricordare i tempi in cui le nostre chiese erano piene, anche di giovani, ma un’occasione favorevole per scoprire come essere credibili oggi, nel tempo storico che stiamo attraversando, per rendere Cristo e il suo messaggio più leggibili e più vicini all’uomo contemporaneo». Un tempo «da guardare con simpatia e affetto (e non solo con commiserazione e giudizio!), un tempo in cui si constata sì un aumento di agnostici e d’indifferenti, ma anche di veri cercatori di Dio».