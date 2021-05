Dosi a farmacie e aziende? «Sì, ma non in questa fase»

Da mesi, però, il Pirellone insiste per far partire le vaccinazioni nelle aziende, fino ad ora del resto si è dovuto rispettare il criterio dell’età e delle fragilità, ma da giugno i vaccini sono liberi per tutti. Ci sono dei grandi gruppi industriali in grado di organizzare internamente gli ambulatori. Ormai però una grande fascia della popolazione è già inserita nella campagna vaccinale.

Anche l’Ats Insubria ha riferito che potrebbero a giugno partire delle sperimentazioni nelle imprese, ma non in provincia di Como. «Le aziende saranno di sicuro preziose nella fase delle terze dosi – ha detto Ester Poncato, responsabile per la programmazione delle campagna vaccinale – quando tra l’autunno e l’inverno sarà necessario fare i richiami ai lavoratori una volta scaduta la copertura delle attuali vaccinazioni in corso. Nell’immediato invece non abbiamo contezza di sperimentazioni per i vaccini nelle aziende in avvio sul nostro territorio».

Si pensa dunque già ad organizzare i prossimi passi una volta superata la fase massiva e il commissario regionale Guido Bertolaso parla già di “campagna autunnale”. Del resto la copertura dei sanitari e degli ospiti delle Rsa vaccinati a inizio anno scade tra settembre e ottobre.

Le ipotesi sono diverse e non ci sono ancora certezze. A livello nazionale è stato a tal proposito un progressivo abbandono dei grandi hub in favore di vaccinazioni più capillari. Sul nostro territorio Villa Erba chiuderà il 15 agosto, mentre Lariofiere ha dato disponibilità fino a novembre. In generale comunque fiere e poli espositivi devono tornare a svolgere le loro attività.

L’Ats Insubria pensa a dei centri vaccinali più snelli, l’esempio è il tendone di Lurate Caccivio gestito dai medici riuniti in cooperativa. L’Asst Lariana comunque è già pronta a replicare le stesse linee vaccinali dell’hub cernobbiese tra via Napoleona e via Castelnuovo. Quanto ai pediatri, da impiegare già per le vaccinazioni agli adolescenti, giovedì prossimo in Regione c’è un incontro per chiudere un accordo.

«Ma non è ancora stabilito se vaccineremo dentro ai grandi hub – dice Massimo Branca, pediatra e rappresentante sindacale comasco – oppure nei tradizionali centri vaccinali già utilizzati per la prima infanzia». I medici di medicina generale, nove su dieci, fanno già dei turni nei grandi hub e sono disponibili a vaccinare, sette su dieci, nei loro ambulatori.

Quanto alle farmacie sono pronte da metà maggio. «Sono 80 i colleghi di Como e provincia che hanno completato il corso da vaccinatore – dice Attilio Marcantonio presidente di FederFarma Como – già 25 farmacie comasche fanno i tamponi garantendo quindi tutte le misure di sicurezza. Siamo pronti. In Regione l’accordo c’è, resta un nodo sulla distribuzione delle dosi. Le prospettive però non sono ancora chiare e nemmeno immediate». Non prima di fine giugno.