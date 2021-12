L’Ordine: tifare Como una prova di resilienza Un professore di Politiche Europee a Roma analista tra i più accreditati sul tema del Pnrr appena può scappa al Sinigaglia per vedere la squadra del cuore

Tifare per il Como? Una prova di resilienza, Lo sostiene su L’Ordine, l’inserto culturale in regalo con La Provincia di domenica 12 dicembre, Luciano Monti, professore di Politiche Europee a Roma e analista tra i più accreditati sul tema del Pnr che appena può scappa al Sinigaglia per vedere la squadra del cuore. Ma non fare il tifo per una big non è facile.

