Lotteria degli scontrini A Como 100mila euro Estrazione mensile fortunata per un acquirente comasco

Lotteria degli scontrini: Como protagonista della terza estrazione mensile. Arriva in città, infatti, un premio da 100mila euro.

In Lombardia, rileva Agipronews, sono finiti quattro dei dieci premi da 100mila euro messi in palio ieri: più precisamente, le vincite sono andate a Milano, Magenta (MI), Como e Mozzo (BG). Festeggia anche la provincia di Novara, con un premio destinato al capoluogo e uno a Romagnano Sesia ed è doppietta pure in provincia di Ascoli Piceno, a Monteprandone e San Benedetto del Tronto. Un premio ciascuno, infine, va al Veneto (Casier, in provincia di Treviso) e in Emilia Romagna (a Modena).

La lotteria degli scontrini, partita il primo dicembre 2020, è la lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Non costa nulla perché è collegata ai normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico. Partecipare è facile: se sei maggiorenne e residente in Italia, puoi procurarti sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

© RIPRODUZIONE RISERVATA