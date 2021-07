Mancano i donatori di sangue «Rischio stop per la chirurgia»

Al centro Avis di Como è stata data comunicazione a livello dipartimentale della carenza, ormai importante, di sacche di sangue. Una situazione che non riguarda solo Como e Varese, territori uniti come distretto, ma anche il resto della Lombardia e, più in generale, del Nord Italia.

«Sì, è vero, la mancanza di donazioni è tale da far pensare a una sospensione imminente degli interventi chirurgici in elezioni - conferma Luca Frigerio, direttore sanitario dell’Avis di Como – garantendo comunque sempre le urgenze. Sono coinvolti i centri per le donazioni di sangue della nostra città, ma non solo».

«Mancano soprattutto i tanti donatori periodici – spiega Frigerio – tra il 30% e il 40% degli appuntamenti ogni giorno va a vuoto. Noi chiamiamo tutti i nostri donatori al telefono per domandare le ragioni dell’assenza». Le risposte ? «Tutti dicono di essersi dimenticati, di essere in vacanza. L’impressione è che il Covid e la pandemia abbiano lasciato una generale disaffezione, oltre a timori circa il contagio. Ma donare il sangue è assolutamente sicuro».

Donare sangue è fondamentale. Ecco i contatti: www.aviscomunalecomo.it oppure 031.303267. È bene non presentarsi direttamente nella sede cittadina di via Fornace, con accesso lungo via Carso. È necessario contattare e chiamare prima i volontari per la raccolta del sangue per ricevere istruzioni e non generare confusione.