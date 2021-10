Meteo, ecco l’autunno

Pioggia e freddo da oggi Da questo pomeriggio al via una perturbazione che durerà fino a mercoledì

L’autunno è arrivato sul calendario da una decina di giorni, ora arriva anche meteorologicamente parlando. La giornata di oggi segna infatti l’addio definitivo all’estate e l’ingresso nella stagione delle foglie morte. Dall’Atlantico sta per investire il Nord Italia una perturbazione che porterà su tutta la nostra provincia piogge, anche particolarmente intense nella giornata di domani, e temperature più basse con minime che potrebbero scendere fin sotto ai 10 gradi.

Il cambio di meteo lo percepiremo già questa mattina con cielo nuvoloso e possibili prime gocce di pioggia. Ma è da metà pomeriggio che la perturbazione segnerà la fine definitiva del periodo estivo con l’arrivo di un fronte nuvoloso carico d’acqua.

Dopo le 16, secondo le previsioni di meteovalmorea, inizieranno piogge anche di forte intensità. La giornata peggiore sul fronte del meteo sarà domani, con temporali e acquazzoni particolarmente violenti. Temporali che dovrebbero poi interessare anche la notte e la mattinata di martedì.

Dal pomeriggio di dopodomani il clima resterà umido, ma con piogge di minori intensità e dovrebbe anche comparire timidamente il sole. In costante calo le temperature: le massime non supereranno i 17 o 18 gradi anche quando farà ritorno il sole (non prima di giovedì) e le minime da mercoledì scenderanno anche sotto i dieci gradi.

