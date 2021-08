Oggi sole e gran caldo Ma da domani torneranno le piogge Le temperature restano attorno ai 36 gradi. In settimana previste forti precipitazioni

Sarà l’ultimo giorno del weekend più caldo dell’estate. Stando alle previsioni, oggi la temperatura dovrebbe toccare quota 36 gradi. Sarà un ferragosto con il cielo sereno o poco nuvoloso, con un vento debole e moderato.

Passata la festa, da domani, però, il copione cambierà: sono previsti per la prossima settimana temporali intensi e colonnina di mercurio in discesa. Secondo “Meteorologia comasca”, potrebbe già piovere domani, con le temperature che però continueranno ad assestarsi attorno ai 34 gradi.

Il tempo sarà migliore martedì, quando si alterneranno comunque per tutta la giornata schiarite e «annuvolamenti cumuliformi», associati a temporali localmente intensi più probabili la notte e verso sera. Il sole però ritornerà sia mercoledì, il giorno più “freddo” del mese con 29 gradi, e giovedì, con la colonnina di mercurio in risalita fino a 32. Per dire addio all’estate c’è ancora tempo. Di sicuro saluteremo l’anticiclone Lucifero, arrivato dall’Africa e che si porterà con sé afa e clima rovente. I consigli per affrontare la giornata sono i soliti: uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, indossare un abbigliamento adeguato e leggero, rinfrescare l’ambiente domestico, ridurre la temperatura corporea e il livello di attività fisica. Fare un bagno nel lago, stando attenti alla digestione e allo shock termico, è di sicuro una buona idea, a patto che si scelgano luoghi balneabili in cui non vige il divieto.

Da segnalare in Lombardia l’incremento della concentrazione di ozono, favorita dal forte irraggiamento solare di questi giorni. Nella nostra provincia i valori sono oltre la norma.

Favorite dal caldo degli ultimi giorni, queste alte concentrazioni possono avere effetti nocivi per la salute, con - nei casi acuti - irritazione a occhi, naso, gola, apparato respiratorio, tosse, senso di pressione sul torace. Fra le categorie che devono maggiormente cautelarsi dai rischi dell’ozono ci sono i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e le persone che soffrono di asma o di patologie cardiopolmonari. A. Qua.

