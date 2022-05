Intervento dei vigili del fuoco questa sera (venerdì 27 maggio) attorno alle 21 lungo viale Geno, all’altezza del porto che accoglie alcune decine di imbarcazioni private, più o meno a metà del viale. Un giovane di cui non si conoscono né identità né età - ma probabilmente straniero - è stato ripescato dai vigili del fuoco dopo essersi tuffato nelle acque del lago ed esservi rimasto per una ventina di minuti. Le sue condizioni sarebbero ovviamente gravissime. E’ stato sottoposto a un prolungato tentativo di rianimazione a bordo di una ambulanza del 118. In posto anche la polizia. Pare che fosse in compagnia di un gruppo di amici e che insieme i ragazzi abbiano voluto tuffarsi.